Український хавбек – гравець місяця у складі "біло-синіх", повідомляє офіційний сайт клубу.

Динамо, Шахтар та Зоря дізналися потенційні заробітки в єврокубках – УЄФА оприлюднив схему розподілу призових

За Шапаренко проголосував 51 % уболівальників Динамо. Друге місце посів півзахисник Віталій Буяльський (18 %), третій – голкіпер Георгій Бущан (16 %). Також у номінантах були вінгер Карлос Де Пена (12 %) та оборонець Віталій Миколенко (3 %).

До слова, у вересні Микола Шапаренко провів 6 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Луческу хотів підписати в Динамо головну зірку Румунії та втримав у Києві забивного форварда, – агент розкрила подробиці