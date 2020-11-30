Шапаренко: Швейцарія не виграла жодної зустрічі і залишається у Лізі А – це смішно
Півзахисник "синьо-жовтих" Микола Шапаренко вважає рішення УЄФА про технічну поразку збірної України незакономірним.
"Звичайно це несправедливо. Такі матчі за вихід у Лігу А, Лігу B повинні 100% проводитися за спортивним принципом на футбольному полі, а не так, як вони вирішили: технічну поразку.
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Це неповага, я вважаю, до України. Тим більше, вони (Швейцарія – прим. Футбол 24) скільки зіграли матчів – 4? Жодної зустрічі не виграли і залишаються в Лізі А – це смішно", – сказав Шапаренко у коментарі Профутбол Digital.
Зауважимо, заключний поєдинок Ліги націй проти Швейцарії не відбувся через рішення місцевого лікаря, а Україні присудили технічну поразку. Збірна у наступному сезоні виступатиме у дивізіоні В, адже посіла останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією.
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