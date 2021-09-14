"З чим я пов'язую свій прогрес? Є довіра від Луческу. І через це, вважаю, йде прогрес не тільки у мене, а й у всіх гравців Динамо, які виступають у збірній і дуже добре себе показують. Вважаю, з цим все і пов'язано.

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Що допомогло мені, як гравцю ротації перетворився на людину, яка забила супергол французам? Не знаю! Працювати треба.

Чи буду намагатися повторити такий дальній удар? Всі хочуть шедеврів? У нас стоїть завдання бити по воротах за будь-якої можливості. Буде в матчі з Бенфікою така можливість – будемо пробувати. А там – як вийде", – сказав Шапаренко у коментарі програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, свій стартовий поєдинок Динамо проведе вже сьогодні, 14 вересня, на НСК Олімпійський. Суперником киян буде португальська Бенфіка. Початок зустрічі о 22:00.

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