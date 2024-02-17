"Ця травма – найскладніший момент у кар'єрі, 100%. Перший місяць було нормально, була велика підтримка. Але він якось швидко минув, а потім почалися проблеми з відновленням.

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Я переїхав до Антверпена для відновлення, це нова країна і було складно. Встиг покращити там англійську.

Зараз більш-менш відновився, починаю почуватися так, як було раніше. Після травми було відчуття, наче це не моє коліно", – розповів Шапаренко в ефірі YouTube-каналу ВДИНАМО.

Нагадаємо, минулого сезону Шапаренко пропустив більшу частину чемпіонату через важку травму, зігравши у 12 поєдинках (2 результативні передачі). У поточній першості Микола провів за Динамо 12 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився голом та 2 асистами. Його контракт з киянами чинний до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

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