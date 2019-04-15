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Шапаренко провів перше в своєму житті тренування для дітей

21:48 585 Читать на русском
Шапаренко провів перше в своєму житті тренування для дітей
Микола Шапаренко / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко взяв участь в програмі "Футбік", де зірки футболу діляться своєю майстерністю з дітьми.

Гравець збірної України Микола Шапаренко завітав на тренування для дітей і продемонстрував елемент з програми фізичної підготовки "змійка".

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Також у рамках пізнавальної програми "Футбік" хавбек взяв участь у конкурсі на точність ударів "у колодязь". Динамівець переміг ведучого з третьої спроби.

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Динамо Динамо Микола Шапаренко Микола Шапаренко Відеоновини
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