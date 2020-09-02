Півзахисник Динамо Микола Шапаренко розповів про свою травму та емоції, які пережив у розташуванні національної команди.

"Щойно зробив обстеження, є невелике ушкодження. Але в будь-якому випадку, я радий, що Андрій Шевченко викликав мене до збірної, і я всі ці дні перебував у розташуванні національної команди.

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Коли відчув, що з ногою не все гаразд, лікарі збірної оглянули мене, потім зателефонували клубним динамівським лікарям і разом прийшли до висновку, що мені необхідно пройти курс лікування.

Звичайно ж, я хотів залишитися, але пошкодження не дозволило. Дякую Андрію Миколайовичу, що відпустив мене лікуватися. На жаль, травми – невід'ємна частина футболу. Щодо термінів реабілітації – поки що інформацією не володію. Знаю лише, що буду робити процедури і проходити курс відновлення на базі Динамо. Завтра ж туди поїду, лікарі все розкажуть, дадуть необхідні рекомендації щодо того, що необхідно буде робити. Хочеться сподіватися, що реабілітація багато часу не займе, і до найближчих матчів я буду готовий", – цитує Шапаренка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, півзахисник Динамо напередодні матчу проти збірної Швейцарії змушений був покинути розташування національної команди через ушкодження.

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