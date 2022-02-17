Шапаренко із запізненням приєднався до Динамо на турецьких зборах
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко пізніше за партнерів розпочав завершальний етап підготовки.
Хавбек сьогодні прилетів до Туреччини та приєднався до решти команди, інформує офіційний сайт клубу.
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Перед загальним вильотом Шапаренко здав позитивний тест на коронавірус, тому був змушений залишатися вдома. Лідер Динамо відбув 5 днів карантину, здав негативний тест і отримав дозвіл вирушати на збори. Завершальний етап підготовки команди Мірчі Луческу триватиме до 22 лютого, а 26-го відновиться офіційний сезон матчем проти Інгульця.
Додамо, що у поточній кампанії Шапаренко провів 21 гру, в якій відзначився 3 голами та 5 асистами.
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