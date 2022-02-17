Півзахисник Динамо Микола Шапаренко пізніше за партнерів розпочав завершальний етап підготовки.

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Перед загальним вильотом Шапаренко здав позитивний тест на коронавірус, тому був змушений залишатися вдома. Лідер Динамо відбув 5 днів карантину, здав негативний тест і отримав дозвіл вирушати на збори. Завершальний етап підготовки команди Мірчі Луческу триватиме до 22 лютого, а 26-го відновиться офіційний сезон матчем проти Інгульця.

Додамо, що у поточній кампанії Шапаренко провів 21 гру, в якій відзначився 3 голами та 5 асистами.

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