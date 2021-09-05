"Підтримка була божевільною сьогодні. Грали для всієї країни. Шкода, що не вийшло виграти, але це – футбол. Вони забили безглуздий м'яч. Такі ігри складаються з дрібниць.

Україна – Франція – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Мріяв забити за свою країну. Ще й в такому матчі, проти збірної Франції. Не зміг стримати сліз. Мрія, яка здійснилась. Моя впевненість в центрі поля? Зіграли вже багато ігор з Францією. Виходити і переживати не бачу сенсу. Вони такі ж люди, як і ми. Потрібно виходити і впевнено грати з м'ячем, не боятися.

Нам потрібна була перемога сьогодні. Нічия – теж хороший результат, шкода, що пропустили такий гол. Залишається тільки вигравати, самі винні. Залишається обігравати інших суперників", – заявив Шапаренко в ефірі каналу Футбол.

Зауважимо, для Миколи гол у ворота "Ле Бльо" став дебютним у синьо-жовтій футболці.

Україна розписала заслужену нічию з Францією – Шапаренко відзначився шедевром, "Ле Бльо" продовжили безвиграшну серію