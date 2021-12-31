Шапаренко пояснив, чому зважився на радикальну зміну іміджу
06:30 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко розповів, чому вирішив зістригти довге волосся.
"Що хотів би зробити зі своєю зачіскою? Нічого. Можливо, трохи довшу або коротшу.
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Чому зістриг довге волосся? Тренери почали: "підстрижися". Ну я не звертав уваги, тому що розумів, що це мій стиль, мене так впізнають. Звик просто. А потім в один момент підстригся. Зрозумів, що час настав для цього", – зазначив Шапаренко у шоу Трендець на YouTube.
До слова, Микола у поточному сезоні провів 20 матчів у складі Динамо, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.
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