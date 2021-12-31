"Що хотів би зробити зі своєю зачіскою? Нічого. Можливо, трохи довшу або коротшу.

Шапаренко розповів, як Суркіс не відпустив його з Динамо

Чому зістриг довге волосся? Тренери почали: "підстрижися". Ну я не звертав уваги, тому що розумів, що це мій стиль, мене так впізнають. Звик просто. А потім в один момент підстригся. Зрозумів, що час настав для цього", – зазначив Шапаренко у шоу Трендець на YouTube.

До слова, Микола у поточному сезоні провів 20 матчів у складі Динамо, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі