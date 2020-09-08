Шапаренко повернувся до загальної групи Динамо
Мірча Луческу отримав хороші новини з лазарету київського клубу.
Тренерський штаб "біло-синіх" активно готує підопічних до матчу третього туру УПЛ проти Десни, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
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До тренувань повернувся хавбек Микола Шапаренко, який достроково покинув табір збірної України через м'язову травму. Також участь у сьогоднішньому занятті взяли і інші гравці "синьо-жовтих", серед яких – Георгій Бущан, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков і Владислав Супряга.
Поєдинок Динамо – Десна відбудеться 11 серпня, початок о 19:00.
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