Тренерський штаб "біло-синіх" активно готує підопічних до матчу третього туру УПЛ проти Десни, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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До тренувань повернувся хавбек Микола Шапаренко, який достроково покинув табір збірної України через м'язову травму. Також участь у сьогоднішньому занятті взяли і інші гравці "синьо-жовтих", серед яких – Георгій Бущан, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков і Владислав Супряга.

Поєдинок Динамо – Десна відбудеться 11 серпня, початок о 19:00.

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