Хавбек збірної України потрапив у символічні топ-11 другого туру від провідного іспанського видання Marca.

"А як вигравати матчі, стоячи?": Шапаренко – про критику після Румунії, асист на Яремчука і шанси з Бельгією

Шапаренко у матчі проти Словаччини оформив гол та результативну передачу на Яремчука, що стало головною запорукою вольової перемоги "синьо-жовтих". Потужний виступ 25-річного представника Динамо відзначили не тілкьи на Батьківщині, а й за кордоном.

Попереду в збірної України ще одне надважливе завдання. 26 червня в Штутгарті відбудеться останній матч групового етапу проти Бельгії. Стартовий свисток повинен пролунати о 19:00 за київським часом. Перед фінальним туром в групі Е нічого не ясно. Всі чотири команди мають по 3 очки. Різниця м'ячів – у Румунії 3:2, у Бельгії 2:1, у Словаччини 2:2, у нашої збірної найгірша, 2:4.

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