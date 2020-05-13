Шапаренко поскаржився на упереджене ставлення Лужного і Шацьких

Хавбек Динамо Микола Шапаренко розповів про співпрацю з тренерським штабом Олександра Хацкевича.

"Чому я постійно то в дублі, то в основі? Дуже багато хочеться сказати, але не буду. Так тренери просто бачать. У мене з Лужним і Шацьких взагалі не було контакту. Я з ними взагалі не говорив.

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З Хацкевичем розмовляв. Він мені радив, що потрібно покращити: підказував, як краще прийняти м'яч, коли на тебе гравець біжить, як пробити. Може, Лужний і Шацьких на мене розсердилися... Не знаю чому вони мене то відправляли, то повертали. Це дуже важко. Дуже сильно б'є по моралі. Я інтерв'ю взагалі не давав, максимум клубу, і то на третій чи четвертий раз. Близькі люди знають всю цю ситуацію. Я просто не хотів би виносити її в інтернет", – сказав Шапаренко у програмі Трендець.

Нагадаємо, 21-річний півзахисник – вихованець донецького футболу. В УПЛ дебютував у складі Маріуполя. В липні 2015 року перейшов в Динамо як вільний агент. У поточному сезоні зіграв в українській Прем'єр-лізі у восьми зустрічах і забив один гол.

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