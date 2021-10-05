Півзахисник збірної України Микола Шапаренко розповів про день народження у таборі команди та очікування від матчу проти Фінляндії у відборі на ЧС-2022.

"Було приємно отримати пам’ятну футболку, яка залишиться зі мною надовго й буде нагадувати про цей збір. Усі бажали мені здоров’я. Я думаю, це найголовніше зараз.

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На нас очікує гра з фінами на виїзді. Це хороша команда, до якої потрібно добре підготуватися, вивчити її сильні та слабкі сторони. Попереду підготовка до матчу. Деякі хлопці травмувалися. Бажаю їм здоров’я, щоб швидше одужували.

Попередній поєдинок із Фінляндією залишив негативні спогади, оскільки ми домінували протягом усієї гри, але суперники забили гол просто з нічого. У нас є привід реабілітуватися, тож працюватимемо по максимуму", – сказав Шапаренко у коментарі прес-службі УАФ.

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