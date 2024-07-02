Клубом, який найбільш активно працює над запрошенням українця, залишається Бешикташ. Турки не просто цікавляться Шапаренком, а переходять до більш рішучих дій.

Лаціо готується зробити Динамо принизливу пропозицію щодо Шапаренка

За інформацією видання Fotomac, керівництво "орлів" вже встановило перші контакти з 25-річним хавбеком Динамо. Це сталося після того, як збірна України завершила виступи на Євро-2024.

Нагадаємо, що на континентальній першості Сергій Ребров випускав Шапаренка у стартовому складі в усіх трьох матчах групового етапу. Найкращу гру Шапаренко продемонстрував у матчі проти Словаччини, в якому відзначився голом та асистом.

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