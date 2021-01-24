"Перші хвилини на полі далися важко. Я тільки два дні займаюся в загальній групі, а входити в ігровий тонус завжди важко. Але потрібно працювати. На другому зборі буде більше матчів – буду втягуватися вже через них.

Проблемна гра киян у відеоогляді матчу Динамо – збірна Йорданії

Пошкодження у мене було ще після гри з Колосом. Три дні тренувався після початку зборів у Києві, сподівався, що біль пройде, але цього не сталося. Після приїзду в ОАЕ почав працювати індивідуально.

Із Містером ми працюємо вже півроку. Знаємо всі його вимоги та намагаємося їх виконувати. Я намагаюся виконувати роль, яку тренерський штаб на мене покладає, і завжди працюю на команду. Звичайно, це велика відповідальність.

Чи закономірна нічия у матчі? Була обопільна гра, багато обрізок. Для нас це вже кінець збору, у всіх хлопців важкі ноги. Тому заключний матч був складним у цьому плані. Збірна Йорданії – хороша команда. Усі гравці дуже швидкі.

Робота під керівництвом Луческу? Працюється просто супер, усе дуже подобається. Хочеться тільки подякувати Містеру за те, що він бачить у мені гравця, який потрібен команді. Мені залишається працювати та намагатися виправдати цю довіру", – поділився Шапаренко у коментарі офіційному сайту Динамо.

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