Півзахисник Динамо Микола Шапаренко перебуває в лазареті через пошкодження зв'язок, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Вчора, 16 січня, кияни провели перший повноцінний день зборів в ОАЕ, проте Шапаренко разом з Олександром Тимчиком займалися окремо від команди. Обидва працюють над відновленням після травм і займаються лише біговою роботою.

Нагадаємо, Мірча Луческу взяв на перший збір 30 футболістів.

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