Півзахисник Динамо Микола Шапаренко розповів, що відчув після того, як його гол у ворота Бенфіки був скасований після перегляду VAR.

"Що відчув? Спустошення, напевно. Було велике спустошення, але на це і є футбол, щоб ми переживали такі емоції. Рухаємося далі. У нас була дисципліна в обороні, і ми чекали момент для контратаки, оскільки Бенфіка дуже добре контролювала м'яч.

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Було таке передчуття, що десь з'явиться у нас стовідсотковий момент, і ми повинні його реалізувати, але, на жаль, є VAR. Не скажу, що УПЛ і Ліга чемпіонів – одне і те ж. Тут грають найкращі команди, це найкращий клубний турнір. Того року у нас була новизна, а зараз вже більш звично. Намагаємося не боятися, грати", – поділився Шапаренко у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Микола забив у ворота Бенфіки на 3 компенсованій хвилині, проте гол скасували через офсайд Гармаша на початку результативної атаки.

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