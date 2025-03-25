Штутгарт проявляє зацікавленість у півзахиснику київського клубу Миколі Шапаренку, повідомляє Sky Sport.

Динамо може розлучитися з Шовковським – джерело назвало причини, які можуть спонукати Суркіса до змін

26-річний гравець наразі перебуває на стадії ранніх переговорів із німецьким клубом. За інформацією джерела, оцінка Шапаренка в Штутгарті є дуже високою. Його сильні сторони – це відмінне просування м'яча, техніка та здатність бачити поле. Шапаренко може стати потенційною заміною для Енцо Мійо. Очікується, що вартість футболіста цього літа складе близько 10 мільйонів євро.

До слова, Шапаренко у поточному сезоні провів 26 матчів за Динамо, забив 4 голи та зробив 9 асистів.

Динамо і Ребров втратили момент, або Чому трансфер Лучкевича запізнився на 10 років