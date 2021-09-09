Ключовий півзахисник Динамо Микола Шапаренко не зможе зіграти проти Металіста 1925 через перебір жовтих карток у попередніх поєдинках, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Динамо готується до матчу проти Металіста 1925 – Луческу отримав підсилення зі збірної України

Інші підопічні Мірчі Луческу за графіком готуються до матчу. Нагадаємо, Микола став найкращим гравцем збірної України у матчі відбору ЧС-2022 проти Франції (1:1), відзначившись голом.

До слова, Динамо лідирує після 6-ти турів УПЛ. Гра з харків'янами запланована на 11 вересня, початок о 17:00.

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