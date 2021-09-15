"Для цього і існує футбол, щоб ми переживали такі емоції. Фортуна не посміхнулася нам в кінці – отже, десь ми не заслужили. Прикро, відчувається якесь спустошення...

Скасований гол Шапаренка у відеоогляді матчу Динамо – Бенфіка

Тренер налаштовував нас на перемогу, як і на будь-яку іншу гру. Ми розуміли, що нам під силу ця команда, з нею можна грати. Я був упевнений в партнерах, тренерах, уболівальниках, знав, що ми здатні показати гідну гру – так і вийшло.

Пам'ятаю, після матчу з Чехією прощалися з Яремчуком і він сказав: "Давай, брат, через два дні побачимося". В принципі, особливих жартів не було. Яремчук з повагою відгукувався про Динамо, як і ми про його команду. Його завдання в Бенфіці – виходити і забивати. Але добре зіграв в декількох моментах Денис Бойко, не дозволив забити, та й в цілому наш воротар провів хороший матч", – цитує Шапаренка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо на власному полі розписало безгольову нічию з Бенфікою. Микола Шапаренко вже у доданий час забив, але арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд.

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