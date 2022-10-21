"Сидорчук як капітан команди відграє дуже важливу роль. Думаю, багато хто на нього покладається. Тим, як він себе поводить поза футболом, і тим, як на полі. У нього багато лідерських якостей, які я б хотів собі перейняти у майбутньому.

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По батькові поки його не називаємо, але дуже велика повага до нього, це правда. Він дуже відповідальний. От коли ми під час війни виїхали на благодійні матчі, то жили в Бухаресті, а він нам знайшов квартиру. Конкретно мені", – сказав Шапаренко в інтерв'ю YouTube-каналу Влади Седан.

Нагадаємо, Сидорчук перейшов у Динамо у 2013 році з запорізького Металурга. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 15 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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