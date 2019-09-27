"Шапаренко мусить хоча б раз на тиждень грати", – Хацкевич розповів про взаємостосунки з півзахисником Динамо

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич у новому випуску шоу "Вацко Light" розповів про своє ставлення до хавбека киян Миколи Шапаренка.

"Вірю, що і Коля Шапаренко може вирости у хорошого гравця. У мене нормальні з ним відносини, все інше – кимось придумано. Він дуже швидко переступив (щаблі професіонального футболу – прим.). Цей перехід, ця преса, яка була у нього після забитого м'яча у Маріуполі... Але Коля такий футболіст, який повинен завжди тримати себе в ігровому, функціональному тонусі.

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Знаю, що він працює індивідуально – фітнес і над технічними моментами. Він здорово провів збори, почав сезон, але цей виклик в національну збірну... Я йому казав: "Коля, я розумію, що виклик у збірну – це супер, все класно. Але краще поїхати в молодіжну збірну і там грати. У Сані Головка. Ти будеш там грати, це офіційні матчі".

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Він брав участь 10 днів у тренувальному процесі, але Коля такий хлопець, що йому треба хоча б раз на тиждень грати. Пропав ігровий тонус", – розповів Хацкевич у програмі Вацко Live.

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