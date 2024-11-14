Український хавбек Динамо Микола Шапаренко знову потрапив у сферу інтересів Трабзонспора, повідомляє Sonnokta Gazetesi.

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За інформацією джерела, особисто на переході 26-річного півзахисника наполягає головний тренер "бордово-синіх" Шенол Гюнеш. 72-річний фахівець хоче підсилити лінію півзахисту взимку, і українець є одним з пріоритетних трансферів.

Щобільше, Гюнеш буде особисто переглядати Шапаренка у матчі Ліги націй між Грузією та Україною, який відбудеться у суботу, 16 листопада.

Нагадаємо, контракт Шапаренка з Динамо розрахований до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро. Раніше Ігор Суркіс заявляв, що справедливою компенсацією за Миколу буде 300 млн євро.

До слова, нині за Трабзонспор вже виступає один українець – екс-захисник Зорі Арсеній Батагов.

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