Шапаренко може перейти в Зорю

Хавбек киян може змінити клубну прописку найближчим часом.

У Миколи Шапаренка є варіант з продовженням кар'єри у Зорі, стверджує Sport.ua.

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За інформацією джерела, у суботу, десятого серпня, півзахисник Динамо зустрічався з тренерським штабом Зорі в Києві. Жодних деталей імовірних переговорів між гравцем і луганським клубом не повідомляється. Початок сезону 2019/20 Шапаренко провів у дублі Динамо через незадовільні фізичні кондиції.

Нагадаємо, цього літа Динамо віддало в оренду Зорі нападника Назарія Русина.

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