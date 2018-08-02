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Шапаренко: Хотілось би колись пограти в Іспанії

00:01 252 Читать на русском
Шапаренко: Хотілось би колись пограти в Іспанії
Микола Шапаренко / Фото dynamomania

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко поки що зосереджений на виступах за Динамо, але у майбутньому хотів би пограти в Іспанії.

"Мріяти – це одне, але реальність така, що я зараз в Динамо, мені тут подобається і я хочу ще тут пограти тривалий час.

Шапаренко гратиме місяць в захисній масці

А там далі подивимося. Але хотілося б пограти в Іспанії", – сказав він під час зустрічі з вболівальниками в середу, відповідаючи на питання, чи є в нього бажання пограти в якомусь іншому клубі чи чемпіонаті.

Нагадаємо, вже в п'ятницю, 3 серпня, відбудеться матч 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар, початок о 19:00.

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Джерело: Футбол 24
Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
до матчу
1
дн
:
17
год
:
56
хв
Шахтар
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Динамо Динамо Микола Шапаренко Микола Шапаренко Іспанія Динамо - Шахтар
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