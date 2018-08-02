Шапаренко: Хотілось би колись пограти в Іспанії

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Ліга чемпіонів: Динамо буде сіяним у раунді плей-офф, якщо пройде Славію
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Міжнародний Кубок чемпіонів: Арсенал переміг Челсі в серії післяматчевих пенальтіТовариські матчі — 00:15 116
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Ліга чемпіонів: "український" ПАОК розбив Базель, Відеотон вибив ЛудогорецьЛіга чемпіонів — 1 серп 1106
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Ліга чемпіонів: Астана Григорчука пройшла Мітьюланнд без Довбика, БАТЕ та Карабах теж ідуть даліЛіга чемпіонів — 1 серп 1094
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