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Шапаренко: Хацкевич зараз довіряє більше ігрового часу, це додає впевненості

23:20 154 Читать на русском
Шапаренко: Хацкевич зараз довіряє більше ігрового часу, це додає впевненості
Микола Шапаренко / фото із соцмереж

Пахисник Динамо Микола Шапаренко прокоментував перемогу киян в матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи над Ренном (3:1).

"Вийшов хороший гол, влучив. Зараз я став більше грати, Хацкевич довіряє більше ігрового часу. Це додає впевненості. Виходить, що я прогресую. Виклик в збірну? Захищати її кольори – моя мрія.

Динамо – Ренн – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Що стосується матчу з Ренном, то ми повністю підготувалися і вивчили суперника. Після перерви французам потрібно було відіграватися, а нам потрібно було контратакувати і бити, якщо буде момент для удару", – сказав Шапаренко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Динамо красиво обіграло Ренн і очолило свою групу Ліги Європи

Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

Динамо
Матч завершено
3 : 1
Ренн
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Динамо Динамо Динамо - Ренн Микола Шапаренко Микола Шапаренко
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