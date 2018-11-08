Шапаренко: Хацкевич зараз довіряє більше ігрового часу, це додає впевненості

Пахисник Динамо Микола Шапаренко прокоментував перемогу киян в матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи над Ренном (3:1).

"Вийшов хороший гол, влучив. Зараз я став більше грати, Хацкевич довіряє більше ігрового часу. Це додає впевненості. Виходить, що я прогресую. Виклик в збірну? Захищати її кольори – моя мрія.

Динамо – Ренн – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Що стосується матчу з Ренном, то ми повністю підготувалися і вивчили суперника. Після перерви французам потрібно було відіграватися, а нам потрібно було контратакувати і бити, якщо буде момент для удару", – сказав Шапаренко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Динамо красиво обіграло Ренн і очолило свою групу Ліги Європи