"Жодних питань до судді не маю. Арбітр добре відпрацював. Груба гра Брюгге? Всі розуміють, що це Ліга Європи. Матчі на виліт, на кожному клаптику поля боротьба. Ми знали, що так буде, немає на що скаржитися.

Динамо – Брюгге – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Супер, що вболівальники повернулися на стадіони. Це додало нам мотивацію. Граємо в першу чергу для них. Граємо, щоб вони отримали задоволення. Це прекрасно", – розповів Шапаренко.

Додамо, що матч-відповідь між Брюгге і Динамо відбудеться у Бельгії 25 лютого.

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