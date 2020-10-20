Півзахисник Динамо Микола Шапаренко відповів на запитання журналістів після поразки від Ювентуса (0:2) в груповому раунді Ліги чемпіонів.

"Графік дуже насичений, але ми знаходимо в собі сили, бо не щороку граєш з такими суперниками. Стараємося якнайкраще себе проявити проти опонентів рівня Ювентуса.

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Перший гол був несподіваним, але ми повинні бути готовими до такого. Ювентус – великий клуб, там великі гравці. Хочеться грати та прогресувати на фоні найкращих", – сказав Микола Шапаренко на післяматчевій прес-конференції.

Зауважимо, Динамо програло Ювентусу на НСК Олімпійський з рахунком 0:2 у першому турі Ліги чемпіонів – дублем відзначився Альваро Мората.

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