Шапаренко: Динамо вистачить сил і на Шахтар, і на Славію

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко розповів про настрій команди перед наступними матчами у чемпіонаті України та Ліги чемпіонів.

"Незалежно від суперника ми налаштовуємося на кожен матч. Віддаємо всі сили на полі. У п'ятницю проти Шахтаря викладемося на 200%.

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Наступний матч проти Славії. Думаю, що сил нам вистачить. Наше головне завдання – вихід у Лігу чемпіонів, а Шахтар наш принциповий суперник", – цитує Шапаренка видання dynamomania.

Нагадаємо, матч 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться 3 серпня, початок о 19:00.

Наступний матч Динамо проведе проти Славії у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.

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