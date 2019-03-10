Шапаренко: Було важливо перемогти після поразки від Челсі

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко прокоментував перемогу над Арсеналом-Київ.

"Було важливо перемогти Арсенал-Київ після матчу з Челсі. У першому таймі добре реалізували моменти, у другому – тримали м'яч. Арсенал мав нагоду в першому таймі з кутового, але не забив.

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Вважаю, що Циганкову був важливий гол з пенальті, адже він вже давно не забивав. Гармаш своїми м'ячами відзначився, міг і третій забити.

Для нас величезна мотивація, що буде повний стадіон на матчі з Челсі. Треба показати хорошу гру. У Києві повинні бути моменти, будемо їх створювати", – сказав Шапаренко FootballHub.

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