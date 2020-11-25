"Барселона – класний клуб. Вони довели, що можуть обіграти нас навіть резервним складом. Ми старалися перекривати зони, але сил вистачило лише на один тайм. Набираємо форму після коронавірусу. Звичайно, кондиції не оптимальні, але ми працюємо.

Динамо – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Чи змінила б щось присутність Мессі? Можливо. Коли Мессі на полі, Барселона відчуває тиск. Інші гравці постійно шукають його пасом, віддають йому м’яч, навіть коли партнери в кращих позиціях. Та й без Мессі вони краще обороняються", – сказав Шапаренко на прес-конференції.

Динамо втратило шанси на вихід з групи Ліги чемпіонів, але ще має можливість поборотись за плей-офф ЛЄ із Ференцварошем.

Барселона розтрощила Динамо резервним складом з 5 дебютантами і молоддю – команда Луческу вилетіла з ЛЧ