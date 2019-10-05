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Шапаренко – про виступи за дубль Динамо: Куди мене відправляють, там я і граю

19:22 203 Читать на русском
Шапаренко – про виступи за дубль Динамо: Куди мене відправляють, там я і граю
Микола Шапаренко / фото із соцмереж

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко, який вчора, 4 жовтня святкує день народження, прокоментував свою гру за дубль киян в матчі з Колосом.

"День народження випав на виїзд. Ну нічого, це моя робота. Найкращий подарунок – це перемога команди. Ми виграли, а я ще й забив. Міг робити і хет-трик, але не судилося.

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Перша команда? Моя справа – доводити грою за дубль. Куди мене відправляють, там я і граю. А рішення приймає головний тренер. Завтра їду в молодіжну збірну. Буду готуватися до Євро", – цитує Шапаренка Динамоманія.

Нагадаємо, Шапаренко у нинішньому сезоні переважно виступає за Динамо U-21, у складі якого вже забив 3 м'ячі.

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Динамо Динамо Динамо U-21 Динамо U-21 Микола Шапаренко Микола Шапаренко
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