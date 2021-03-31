"Сили є, ти представляєш свою країну і граєш за неї. У цьому велика мотивація. Будемо намагатися реабілітуватися перед уболівальниками за минулу гру (з Фінляндією 1:1 – прим.).

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Будемо атакувати і грати на повну, щоб досягти позитивного результату. Вони начебто грають у п'ять захисників, це хороша і міцна команда. Але я думаю вони нам під силу", – зізнався Шапаренко в ефірі Футбол News.

Зауважимо, перші два березневі поєдинки проти Франції та Фінляндії завершились з рахунком 1:1. Матч Україна – Казахстан відбудеться вже сьогодні. Стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 21:45.

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