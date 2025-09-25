– Микола Шапаренко в Трабзонспор збирався?

– Я вважаю, що він 2-3 роки тому міг переходити. Коли він отримав травму, звісно, було важко, але він відновився і повернув свій пік. Якраз рік тому, якби його продали, це було б дуже сильно. Навіть якби це був Трабзонспор. Але я думаю, що могли бути й кращі запрошення.

Шапаренко 1998 року народження. Гравець вже давно склався, тим паче він грає з 16 років. Тобто вже можна його продавати, щоб і клуб отримав, і гравець ще пограв на високому рівні. Всі від цього виграють, – сказав Караваєв у інтервʼю On-side.

До слова, цього сезону Микола зіграв за Динамо 12 матчів, забив 1 гол та віддав 4 асисти.

