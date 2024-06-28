Бажання Ігоря Суркіса продати Миколу Шапаренка за 300 мільйонів євро поки залишається мрією – хавбек наразі далекий від трансферу у топ-клуб.

Напередодні Ігор Бурбас заявив, що італійський Лаціо прагне підписати півзахисника Динамо Миколу Шапаренка і навіть засилав скаутів на матч проти Бельгії.

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За інформацією "ТаТоТаке", до 25-річного хавбека дійсно придивляються клуби Італії та АПЛ, а також один представник Ла Ліги, але Лаціо серед них немає. За версією джерела, ймовірність переходу українця в римський клуб невелика і ось чому.

Президент римського клубу Клаудіо Лотіто – типовий скнара і навряд чи заплатить суму вище 10 млн, а дешевше Динамо одного зі своїх лідерів точно не віддасть. Трансфер помітно ускладнився після заміни тренера – за Ігора Тудора влаштувати Шапаренка було б простіше, ніж за Марко Бароні. У заявці Лаціо на новий сезон може виникнути перебір гравців статусу non-EU. Шапаренку банально може не вистачити місця. Зрештою, сам футболіст не горить бажанням грати в Лаціо.

Зазначається, що предметний інтерес до Шапаренка під час Євро-2024 проявила лише одна команда – 16-разовий чемпіон Туреччини Бешикташ. Турки вже цікавилися футболістом раніше. Робота над потенційним трансфером ведеться активно.

Нагадаємо, Шапаренко виступає за головну команду Динамо з 2018 року. Минулого сезону провів за киян 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 9 асистів. Transfermarkt оцінює гравця в 9 мільйонів євро.

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