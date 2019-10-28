Шаолінський футбол повертається: в Японії голкіпер пропустив 2 голи з чужої половини поля за 2 хвилини

Японський футбол не надто популярний у Європі, але навіть там відбуваються варті уваги речі.

В матчі 38-го туру другого дивізіону Японії Монтедіо приймав Ехіме.

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На 60-й хвилині матчу гравець господарів помітив, що голкіпер суперника далеко вийшов з воріт, і запустив м'яч зі своєї половини поля точно в ціль. Найдивніше в цій ситуації, що не минуло і двох хвилин, як воротар повторив свій "подвиг" і пропустив ще один подібний гол.

В підсумку Монтедіо розгромив Ехіме (3:0) і подарував глядачам голи, які ще довго будуть тішити вболівальників навіть у Європі.

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