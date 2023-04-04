Чеберко відмовився їхати з командою Осієка на гостьовий матч проти Рієки, оскільки має пропозицію з клубу МЛС. Клуб суворо покарав українця за такий бунт, повідомляє sportske.jutarnji.hr.

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"Євген Чеберко був оштрафований відповідно до регламенту клубу і тренуватиметься окремо від команди до подальшого повідомлення після того, як сказав тренеру Боріміру Перковічу, що не готовий грати матч проти Рієки, і не хоче їхати з командою.

Осієк завжди правильно ставився до гравця у виконанні його зобов'язань, фінансових боргів до того ж не має, більшу чуйність проявляв у ситуації, коли його батьківщина була охоплена вихором війни, і на знак підтримки з тієї ж причини він був капітаном команди на матч проти Вараждіна.

Єдине, про що ми просили натомість, то це про професіональне ставлення, якого, вочевидь, напередодні однієї з найважливіших ігор сезону ми не отримали. Якими б вимогливими не були результати, будь-який вид шантажу, гри на репутації клубу або постановка власних інтересів вище за інтереси Осієка неприпустимі", – йдеться в коментарі клубного керівництва.

У нинішньому сезоні Чеберко провів на полі 1343 хвилини, результативними діями не відзначався. Захисник має один матч за збірну України – прикрі 1:7 від французів у спарингу 2020 року.

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