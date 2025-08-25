Англійська футбольна асоціація (ФА) візьметься за вивчення інциденту, що трапився під час матчу Крістал Пелас – Ноттінгем Форест (1:1) у другому турі АПЛ.

Як повідомляє The Athletic, уболівальники господарів розгорнули банер із суперечливим змістом. На ньому власника Фореста Евангелоса Марінакіса зобразили з пістолетом біля голови Моргана Гіббс-Вайта, який виголошує саркастичну фразу: "Пан Марінакіс не причетний до шантажу, договірних матчів, торгівлі наркотиками чи корупції!"

Крім цього, плакат містив інші провокаційні образи: Марінакіса з валізою, переповненою готівкою, представника УЄФА поруч із мішками з написом "кореспонденція" і логотипами Ноттінгем Форест та УЄФА, колишнього міноритарного акціонера Пеласа Джона Текстора у вигляді клоуна, а також корабель з іменем Марінакіса. Sky Sports не показав банер у прямій трансляції у Великій Британії, але згодом інформація про нього розійшлася у медіа.

Представники АПЛ у коментарі джерелу заявили, що розслідуванням інциденту займається ФА. Самі клуби та фанатська група Крістал Пелас коментувати інцидент відмовилися.

Ситуація довкола Марінакіса залишається напруженою – грецький бізнесмен завжди рішуче заперечував будь-які звинувачення у причетності до корупційних чи кримінальних схем.

Гіббс-Вайт, якого зобразили на новому плакаті, наприкінці липня продовжив контракт із Форестом до 2028 року, відмовившись від переходу в Тоттенхем після особистої розмови з Марінакісом.

