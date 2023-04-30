"Він був дуже впевненим, це впадало у вічі і було видно навіть із трибун, тренерському штабу та гравцям. І це передавалося на всіх: на захист, на всю команду. Незважаючи на те, що йому було 16 років, він був дуже впевненим у собі. Тому почав грати так рано, і Реал звернув на нього увагу.

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Я б на його місці залишався у мадридській команді. Це такий шанс, бути навіть другим воротарем у Реалі – це добре. Не забувайте, що він ще дуже молодий. 24 роки – дуже молодий вік для воротаря.

Я думаю, що він повинен конкурувати за місце в складі і чекати свого шансу. У нього ще понад 10 років кар'єри. Час ще є, треба терпіти. Шансу повернутися в Реал уже може й не бути", – сказав Михайленко у програмі "Футбол Time".

Нагадаємо, Лунін і Михайленко працювали разом у Дніпрі у 2016-му, коли Дмитро був виконувачем обов'язків головного тренера команди. Контракт 24-річного українця Реалом чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні Лунін у складі "вершкових" зіграв у 12 матчах, у яких пропустив 13 голів (у 4 поєдинкавх відстояв "на нуль").

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