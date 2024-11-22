Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів про проблеми в команді перед матчем 12 туру АПЛ з Ноттінгемом.

"У Вайта були різні види пошкоджень, не одне й те саме. Його стан не покращився за останні кілька тижнів, і нам довелося ухвалити рішення.

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Зрозуміло, що Бен буде намагатися з усіх сил, але дійшло до того, що нам потрібно було захистити гравця, і ми вирішили провести операцію. Він погодився на неї. На жаль, відновлення займе кілька місяців. Ми повинні подивитися, якою буде його реакція після операції.

Деклан Райс, Букайо Сака, Леандро Троссард і Ріккардо Калафьорі відновилися і будуть доступні для суботнього матчу. Сьогодні у них було перше тренування, вони в дуже хорошій формі.

Кіран Тірні поки не готовий, а Такехіро Томіясу буде відсутній деякий час", – цитує Артету BBC.

Враховуючи втрати в обороні, шанси Олександра Зінченка зіграти виростають. До слова, український захисник провів лише 178 хвилин на полі у всіх турнірах за Арсенал.

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