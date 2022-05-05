"Шанси у протистоянні Шотландії та України відразу після жеребкування і зараз відрізняються. Раніше я казав, що шотландців не можна недооцінювати, оскільки це сильна, за європейськими мірками, вища за середній рівень збірна.

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Тим не менше, у нашої команди є перевага щодо потенціалу, технічної оснащеності. Але зараз шанси вирівнялися, оскільки у суперника все стабільно, всі футболісти перебувають у ігровому тонусі. У нас же не так багато часу, щоб усі виконавці прийшли в гарний ігровий ритм. При цьому нашим хлопцям непросто бути повністю сконцентрованими, коли в країні йде війна, і багато хто переживає за своїх родичів, близьких людей", – сказав Воробей у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України проводить збір у Словенії. До табору "синьо-жовтих" вже приєднались представники Динамо і Артем Довбик, який допомагав киянам у матчах благодійного турне. Перед дуеллю з шотландцями підопічні Петракова планують провести п'ять спарингів.

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