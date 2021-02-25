Екс-форвард збірної України Іван Гецко не вважає Брюгге непереможним і вірить у вихід Динамо в 1/8 фіналу другого за силою євротурніру.

"Шанси є завжди, навіть якщо їх немає. Оптимізм, незважаючи на нічию киян в Києві з Брюгге, перед повторною грою присутній. Багато чого, звичайно, залежить від настрою, тому що бельгійська команда не виглядає непереможною.

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Буде складно, але обіграти Брюгге можна, тим більше у них теж є свої проблеми. Динамо потрібно довести, що можна і поза рідними стінами домагатися результату, як це зробив Шахтар з Маккабі. Сподіваюся, Луческу підготує сюрприз і команда зуміє виграти", – цитує Гецка видання Zbirna.com.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи кияни на власному полі розписали бойову нічию з бельгійцями 1:1. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 25 лютого, о 22:00.

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