"Завтра дуже важливий для нас усіх матч. Суперника представляти не варто, і ми з ними вже грали, і команда досить відома. В якому чемпіонаті грає Лестер ми всі прекрасно знаємо. Вони показують дуже хорошу гру, досить сильні виконавці в їхньому складі. Ми серйозно готуємося і чекаємо завтрашньої гри.

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Перемога над АЕКом була дуже важливою для психологічної впевненості. Тому що гра в попередніх матчах у нас була непогана, а результативності не було, тому ця перемога була дуже важлива. Хоч ми не показали тієї гри, яку планували, але головне – ми взяли 3 очки і йдемо з надією далі. Вона додасть впевненості і сили для подальших виступів, тому що мінімальні шанси, але вони є, і ми будемо хапатися за них обома руками.

Ми дивимося не тільки останні матчі суперників, а й попередні зіграні в Лізі Європи. Ми серйозно ставимося до завтрашнього матчу. Шанси є – за них ми будемо хапатися максимально", – цитує Гладкого офіційний сайт Зорі.

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