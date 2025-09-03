Збірна України стартує у відборі до ЧС-2026 і вже в першому матчі зіграє з головним фаворитом нашої групи — Францією.

"Футбол 24" разом із Favbet розглядає, наскільки реально команді Сергія Реброва пробитися у фінальну частину, яку приймають США, Канада та Мексика, напряму або через плей-офф.

Україна та Мундіаль: історія виступів

Збірна станом на сьогодні чотири рази брала участь у чемпіонатах Європи, але на чемпіонат світу вийшла лише одного разу. Під керівництвом Олега Блохіна у 2006 році національна команда дійшла до чвертьфіналу. Це досі головне досягнення в історії українського футболу.

Надалі "синьо-жовті" не раз зупинялись за крок від мрії, посідаючи другі місця у групах кваліфікації та вилітаючи у плей-офф. Так сталося п’ять разів, коли Україну зупиняла такі команди:

1997 – Хорватія

2001 – Німеччина

2009 – Греція

2013 – Франція

2022 – Уельс

Новий формат ЧС-2026

Турнір уперше збере 48 команд замість 32. Здавалося б, шансів більше, але УЄФА отримав лише три додаткові квоти. Загалом від Європи гратимуть 16 збірних.

Система відбору така: 12 переможців груп напряму проходять на ЧС, а ще 4 путівки розіграють у плей-офф між другими місцями та кількома учасниками Ліги націй.

Група D: Франція фаворит, Україна – головний конкурент Ісландії

Суперниками України стали Франція, Ісландія та Азербайджан. Аналітики Favbet безапеляційно віддають перше місце команді Дідьє Дешама. У складі чинних віце-чемпіонів світу – Мбаппе, Дембеле, Дуе, Олісе, Тюрам та інші топ-зірки зі світових грандів. Коефіцієнт на перемогу Франції у групі – 1,15 (ймовірність понад 80%).

Україна йде другою, але з великим відривом. Шанси "синьо-жовтих" оцінюють у 12% (коефіцієнт 7,5). Водночас навіть недавня історія знає успішні матчі проти французів. Зокрема, у 2021 році під керівництвом Андрія Шевченка та Олександра Петракова вдалося здобути дві нічиї з однаковим рахунком 1:1.

Ключову боротьбу фахівці очікують з Ісландією. Тут саме Україна виглядає фаворитом: на вихід у топ-2 коефіцієнт 1,35, тоді як шанси ісландців оцінили у 3,3. Азербайджан може створити сюрприз, але вважається аутсайдером квартету.

Шість матчів, що вирішать усе

Відбір короткий – лише 6 поєдинків, і ціна кожної помилки надзвичайно висока. Вже 5 вересня у польському Вроцлаві збірна Сергія Реброва зіграє проти Франції номінально домашній матч, а 9 вересня у Баку зустрінеться з Азербайджаном – там потрібні три очки за будь-яких умов.

