Оборонець киян Алан Ауссі, який на правах оренди виступатиме за Верес, розповів про перехід у рівненський клуб.

"Варіант з Вересом запропонували агенти. Не дуже довго думав над пропозицією, зважив всі "за" і "проти" та прийняв рішення.

"У мене були й інші пропозиції", – захисник Динамо пояснив, чому обрав Верес

Конкуренція – це завжди добре. Якщо вона є, то є можливість для зростання футболіста. Робитиму все, що від мене залежить, а вирішувати головному тренеру. Хочу принести максимальну користь Вересу.

Щодо можливої зміни українського громадянства на сирійське... Мені здається, що шанс потрапити у збірну України є завжди, де б ти не грав. Я – українець, намагатимуся показувати високий рівень гри, а там подивимося", – сказав Ауссі у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Алан перебуватиме у команді Юрія Вірта найближчі 1,5 роки. Раніше йому надходила пропозиція виступати за збірну Сирії (батькіщину батька), але він не полишає надій зіграти у складі "синьо-жовтих".

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