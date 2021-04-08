Як відомо, днями Назарій Русин став учасником інциденту. Український нападник відмовився вийти на поле в матчі дублерів, мотивувавши це рекомендацією лікаря уникати ігор на штучному газоні. Зрештою, клуб відправив форварда Динамо в другу команду – найближчі 2 тижні Русин тренуватиметься з дублем.

Русин прокоментував інформацію про відсторонення з основної команди Легії за відмову грати в дублі

"Назарій Русин? Його ситуація наступна. Протягом 14-ти днів він буде займатися з резервною командою. Чи будуть в нього шанси після цього? Як колись сказав класик – будуть, але мало. Побачимо, як він буде там поводитися і проявляти себе. Після цього прийматимемо подальше рішення щодо його долі", – цитує Міхнєвіча Legia.net.

Також наставника столичної команди засмутила помилка Артема Шабанова, який у минулому поєдинку сфолив у власному штрафному майданчику та привіз пенальті.

"Можна помітити, що ми постійно пропускаємо наприкінці першого та другого таймів. Це вже стає неприємною тенденцією, над подоланням якої потрібно працювати. Для того, що суперник забив нам гол, він має сам щось створити. Прикро, що останнім часом ми даруємо опонентам легкі м'ячі. На щастя, поки нам вдається забивати більше за них", – підсумував Міхнєвіч.

Зауважимо, варшавська команда впевнено очолює турнірну таблицю Екстракляси, випереджаючи Погонь на 10 очок.

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