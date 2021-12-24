"Поки що немає визначеності у цьому питанні. Все упирається у фінансування. Конкретика має з'явитися наприкінці січня наступного року.

Десна продовжує втрачати лідерів – після Тотовицького на черзі ще низка гравців

Поки що Нікополь залишили на чолі з головним тренером – Олександром Поклонським та його помічниками, дев'ять футболістів. На контракті залишаються 13 гравців. Якщо вдасться вирішити питання з бюджетом, то одразу займемося пошуками нового тренера. Поки що ж шанси на майбутнє 50 на 50", – цитує Симашка Meta-ratings.

Після 20-ти турів Другої ліги Нікополь розташувався на 12-й сходинці турнірної таблиці групи Б.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ