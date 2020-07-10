"Шанси 50 на 50", – Сімеоне приголомшив банальною оцінкою жеребкування Ліги чемпіонів

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне відмовився виділити фаворита у чвертьфінальному протистоянні з РБ Лейпциг.

"У чвертьфіналі Ліги чемпіонів всі суперники сильні. Нам випала потужна німецька команда, яка прекрасно виступила в цьому сезоні, яка була в топі Бундесліги.

РБ Лейпциг сповідує атакувальний стиль гри. Багато їхніх футболістів вміють працювати по всій ширині поля та діяти у дуже швидкому темпі.

Думаю, це буде рівна гра, шанси вийти у півфінал – 50 на 50", – підсумував Дієго Сімеоне в коментарі УЄФА.

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Завершальні стадії Ліги чемпіонів відбудуться в Португалії у форматі одного матчу. Якщо Атлетіко пройде Лейпциг, то в наступному раунді зустрінеться з переможцем пари Аталанта – ПСЖ.

Нагадаємо, що Дієго Сімеоне створив головну сенсацію цієї Ліги чемпіонів і вибив у 1/8 фіналу Ліверпуль.

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