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"Шанси 50 на 50", – Сімеоне приголомшив банальною оцінкою жеребкування Ліги чемпіонів

16:52 - Читать на русском
"Шанси 50 на 50", – Сімеоне приголомшив банальною оцінкою жеребкування Ліги чемпіонів
Дієго Сімеоне / UEFA

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне відмовився виділити фаворита у чвертьфінальному протистоянні з РБ Лейпциг.

"У чвертьфіналі Ліги чемпіонів всі суперники сильні. Нам випала потужна німецька команда, яка прекрасно виступила в цьому сезоні, яка була в топі Бундесліги.

РБ Лейпциг сповідує атакувальний стиль гри. Багато їхніх футболістів вміють працювати по всій ширині поля та діяти у дуже швидкому темпі.

Думаю, це буде рівна гра, шанси вийти у півфінал – 50 на 50", – підсумував Дієго Сімеоне в коментарі УЄФА.

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Завершальні стадії Ліги чемпіонів відбудуться в Португалії у форматі одного матчу. Якщо Атлетіко пройде Лейпциг, то в наступному раунді зустрінеться з переможцем пари Аталанта – ПСЖ.

Нагадаємо, що Дієго Сімеоне створив головну сенсацію цієї Ліги чемпіонів і вибив у 1/8 фіналу Ліверпуль.

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Теги
Ліга чемпіонів Дієго Дієго Сімеоне РБ Лейпциг РБ Лейпциг Атлетіко Атлетіко
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