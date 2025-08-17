Ноттінгем переграв Брентфорд в матчі 1-го туру АПЛ (3:1). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Брентфорд Єгора Ярмолюка невдало стартував в АПЛ в сезоні 2025/2026. Команда українця з'їздила в гості до Ноттінгема, де зазнала поразки 1:3.

Ярмолюк зазнав нищівної поразки від Ноттінгема попри гольовий шанс, Челсі на очах Азара зіграв внічию з Крістал Пелас

Ноттінгем відкрив рахунок вже на 5-й хвилині – Вуд замкнув подачу з кутового й влучив у дальній кут. Наприкінці першого тайму Ндоє ефектним стрибком замкнув навіс Гіббса-Вайта, а згодом Вуд оформив дубль, реалізувавши вихід сам на сам після передачі Елліота. Брентфорд відповів лише з пенальті на 78-й хвилині, тоді як момент Ярмолюка в першій половині залишився нереалізованим.

Топ-5 інтриг сезону АПЛ: Довбик манить, Кварцяний позаздрить, новий українець, зміна чемпіона і шалена революція грандів