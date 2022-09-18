У неділю, 18 вересня, лондонський Арсенал спробує продовжити своє перебування на вершині таблиці АПЛ. Протистоятиме "канонірам" міцний Брентфорд, а Олександр Зінченко буде вболівати за свою команду з трибун.

Трансляція

Екзамен для Арсенала після поразки від Манчестер Юнайтед дивіться на setantasports.com. Коментуватиме матч для глядачів Дмитро Джулай.

Орієнтовні склади

Брентфорд: Райя – Айєр, Янссон, Мі – Хікі, Баптіст, Янельт, Єнсен, Генрі – Мбеумо, Тоуні.

Арсенал: Ремсдейл – Вайт, Саліба, Габріель, Тірні – Едегор, Парті, Джака – Сака, Жезус, Мартінеллі.

Арбітри

Головним арбітром матчу буде Девід Кут. На лініях йому асистуватимуть Нік Хоптон та Тімоті Вуд. Джон Брукс виконає роботу четвертого арбітра, а за VAR працюватимуть Пітер Бенкс та Ніл Девіс.

Поточна форма

У неділю на "Gtech Community Stadium" має відбутися справжня футбольна драма. Після фантастичного старту з 5 перемог підопічні Артети прикро поступилися Манчестер Юнайтед з рахунком 1:3. "Каноніри" будуть робити усе можливе для того, щоб реабілітуватися після ляпасу від манкуніанців та продовжити своє лідерство у турнірній таблиці АПЛ.

Успіх з Цюрихом у єврокубках мав додати Арсеналу впевненості та повернути команді бойовий дух. Невдача на "Олд Траффорд" підсвітила слабкі місця команди Артети, попрацювати над якими іспанський фахівець мав вдосталь часу.

Своєю чергою Брентфорд у сезоні 2022/23 не знав гіркоти поразок на рідному полі. Більш того, манкуніанці тут посипалися й поїхали додому з ганьбою – 0:4. Лідсу хлопці Франка відвантажили 5 голів, з Лестером, Евертоном та Крістал Пелас розійшлися мировою. Вважати Брентфорд аутсайдером явно не можна, а вдома ці хлопці зібралися нищити суперників з неймовірною наснагою.

Поєдинок між Брентфордом та Арсеналом обіцяє бути вкрай видовищним та потішити всіх шанувальників безкомпромісної гри. Цей матч буде не з тих, які можна пропускати, а потім швидко переглядати хайлайти.

Історія протистоянь

Команди зустрічалися між собою 6 разів, у рамках АПЛ – 3. Жодного разу вони не зіграли в нічию, у кожної команди по три перемоги над суперником. Поєдинки Арсенал з Брентфордом – це футбольні баталії, яким варто присвятити свій час.

Кадрова ситуація

Українські вболівальники не зможуть потішитися грою Зінченка – Сашко отримав травму та навряд чи зможе допомогти команді. У лазареті "канонірів" залишаються Нельсон та Елнені, під запитанням участь у матчі Сміт-Роу та Соареша.

Господарі не зможуть розраховувати на Ньоргора, Піннока, Томпсона та Форсса. У гру може повернутися Серхі Канос. Аналітики також наголошують, що з командами "великої шістки" Томас Франк обирає схему 5-3-2 або 3-5-2, тож варто очікувати на зміни навіть після розгрому Лідса.

Прогноз на матч

Обидва колективи налаштовані на перемогу та грають у класний відкритий футбол. Глядачі побачать кілька голів, а нічия у разі прояву командами своїх максимальних можливостей буде цілком логічною та закономірною – 2:2.